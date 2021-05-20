Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования. Он может быть закреплен в новой редакции Основного закона. Такое предложение внесла Конституционная комиссия . Она сейчас занимается проектом изменений главного документа страны, передает телеканал «МИР 24».

Выборы в парламент и в местные советы хотят проводить в один день. Это, по мнению депутатов, позволит не только существенно сэкономить бюджетные средства, но и улучшить избирательную систему.

«Вопрос единого дня голосования обсуждался не только в ходе диалоговых площадок во всех областях и в трудовых коллективах, но это одно из наиболее популярных предложений среди граждан, которые направляли свои предложения в нашу комиссию по государственному строительству», – заявил член Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.