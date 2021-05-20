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В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования

20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования. Он может быть закреплен в новой редакции Основного закона. Такое предложение внесла Конституционная комиссия. Она сейчас занимается проектом изменений главного документа страны, передает телеканал «МИР 24».

Выборы в парламент и в местные советы хотят проводить в один день. Это, по мнению депутатов, позволит не только существенно сэкономить бюджетные средства, но и улучшить избирательную систему.

«Вопрос единого дня голосования обсуждался не только в ходе диалоговых площадок во всех областях и в трудовых коллективах, но это одно из наиболее популярных предложений среди граждан, которые направляли свои предложения в нашу комиссию по государственному строительству», – заявил член Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Референдум по Конституции запланирован на начало следующего года. И, если проект утвердят, то полномочия депутатов местных советов, которых изберут в январе 2022-го года, будут действовать лишь до Единых выборов – до ноября 2023-го. Поэтому действие мандата предлагают продлить. Предложение направят на рассмотрение президента.



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По мнению депутатов, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и улучшить избирательную систему.
 
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