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В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования
20.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования. Он может быть закреплен в новой редакции Основного закона. Такое предложение внесла
Выборы в парламент и в местные советы хотят проводить в один день. Это, по мнению депутатов, позволит не только существенно сэкономить бюджетные средства, но и улучшить избирательную систему.
Референдум по Конституции запланирован на начало следующего года. И, если
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По мнению депутатов, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и улучшить избирательную систему.
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