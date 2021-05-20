ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог о встрече Лаврова с Блинкеном: разбирать завалы придется долго

20.05.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Разбирать завалы придется долго": эксперт о встрече Лаврова с Блинкеном

Состоявшаяся в Рейкьявике встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, безусловно, позитивная и важная, однако это только начало очень длинного пути к нормализации отношений России и США, высказался эксперт в эфире радио Sputnik.

Пресс-служба МИД РФ
Лавров и Блинкен подготовят предложения для встречи Путина и Байдена

"Очень много завалов, и разбирать эти завалы придется очень долго, и в этом смысле эту встречу можно рассматривать как первый маленький шажок к тому, что страны, прежде всего, американские партнеры осознали, что дальнейшее обострение отношений вредит, в том числе, и их национальным интересам", ― сказал Ковалев.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что "мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США, в том, что касается функционирования дипломатических миссий США в России и российских — в США".

На санкционном фронте без перемен

Об итогам состоявшихся переговоров высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен, в своем Twitter он написал, что основной целью встречи было "проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой", кроме того, США "подтвердили решимость в ответ на действия России в отношении Украины, СМИ-иноагентов и Навального", добавил госсекретарь.

"Это не дежурный пассаж, это как раз те самые завалы. Трудно ожидать, что мы в одночасье из жестких противников станем какими-то близкими друзьями. Санкционное давление никто не отменял и оно продолжается. Американцы заявили, что они не будут вводить санкции против европейских участников проекта "Северный поток 2", но продолжают вводить против российских юридических и физических лиц", ― отметил Ковалев.

Встреча Путина с Байденом и работа посольств

По мнению политолога, пока не стоит ожидать, что отношения двух стран наладятся и выйдут на какой-то конструктивный уровень очень быстро. Также не стоит ожидать, что на возможной встрече президентов Путина и Байдена будут достигнуты некие прорывные договоренности и подписаны важные документы. Это только начало очень долгого и сложного пути, добавил Ковалев.

Кроме того, необходимо возвращать к нормальности работу дипломатических представительств двух стран. Нормализация отношений в дипломатической сфере, в работе консульских служб ― это одна из первостепенных задач.

"Россия достаточно долго терпела и ждала, прежде чем пошла на адекватные ответные меры, история длинная и к сожалению зашедшая в тупик, и на мой взгляд, находится в ряду первоочередных мер, которые надо разрешать", ― сказал политолог.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что в первую очередь надо менять в отношениях России и США после первой очной встречи глав американской и русской дипломатии, рассуждает политический эксперт,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси предлагают ввести Единый день голосования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by