Источник материала: Sputnik Беларусь

О новом формате состязаний рассказали участники пресс-конференции на тему: "Новый тренд Беларуси: электронный спорт – реалии и перспективы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По данным Белстата в стране живет более 1 миллиона 700 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Почти 80 процентов из них активно увлекаются компьютерными играми. Руководители Молодежного спортивного общественного объединения "Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий" рассказали, что в уже ближайшее время в республике появится новый комбинированный вид спортивного и киберспортивного многоборья.

"У нас есть предложения о сотрудничестве, когда спортивные федерации – прикладные и неприкладные – говорят: давайте проведем ряд турниров, где спортсмен пробегает марафон, потом садится за шахматную доску, после шахматной доски он играет на электронном тренажере, затем выходит на ринг и занимается одним из видов рукопашного боя. Тем самым мы создаем такую гармоничную возможность развития без патологий, без того, чтобы человек сидел и сутками играл", – пояснил председатель федерации Валерий Козел.

Еще одна из задач организации – адаптация ребят с ограниченными физическими возможностями посредством привлечения их к электронному спорта. По словам спикеров, федерация ставит перед собой не просто организовать досуг таких подростков. Специалисты во многом помогают получить будущую профессию.

"У нас есть программа, которая позволяет детям с ограниченными возможностями, участвовать в соревнованиях. Они могут так же беспроблемно играть. Есть специальные устройства – геймпады, разработанные для них. Во-вторых, у электронного спорта есть большое преимущество пред физическим спортом. Если ребенок с какими-то ограничениями по движению, который не может заниматься физически спортом, тем же футболом, но он его очень любит, его никто не ограничивает в изучении самой культуры и теории футбола, и никто не мешает ему стать тем же тренером, аналитиком и так далее – использовать свои интеллектуальные способности", – отметил генеральный секретарь федерации Юрий Молотков.

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