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Главное в четверг. Три года колонии фигуранту «дела Автуховича», Северинца признали «склонным к нападению на администрацию»
Источник материала: Onliner
Итак, это очередной четверг и очередные политические новости. Сегодня стало известно, что родственники вдовы Юлии Чернявской подали заявление в КГБ с просьбой сообщить, где она находится. В то же время Павла Северинца поставили на учет как «склонного к нападению на администрацию», а Генпрокуратура обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.
Родственники Юлии Чернявской подали заявление в КГБ
Третий день неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Она профессор и культуролог. Ее мать, Александра Чернявская, подала заявление в КГБ — просит сообщить, задержана ли ее дочь. Об этом
Мы также попытались уточнить эти сведения в пресс-службе КГБ, но на наш звонок никто не ответил. Как только мы получим информацию, опубликуем ее здесь.
Генпрокуратура обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида
Расследуя уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, Генеральная прокуратура Беларуси
В ведомстве добавили, что Генпрокуратура «последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле, развитию современного исторического знания для недопущения грубейших нарушений прав человека».
Павла Северинца в тюрьме
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