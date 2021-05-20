Главное в четверг. Три года колонии фигуранту «дела Автуховича», Северинца признали «склонным к нападению на администрацию»

Источник материала: Onliner Итак, это очередной четверг и очередные политические новости. Сегодня стало известно, что родственники вдовы Юлии Чернявской подали заявление в КГБ с просьбой сообщить, где она находится. В то же время Павла Северинца поставили на учет как «склонного к нападению на администрацию», а Генпрокуратура обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Родственники Юлии Чернявской подали заявление в КГБ

Третий день неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Она профессор и культуролог. Ее мать, Александра Чернявская, подала заявление в КГБ — просит сообщить, задержана ли ее дочь. Об этом сообщает Tut.by в своем телеграм-канале.

Мы также попытались уточнить эти сведения в пресс-службе КГБ, но на наш звонок никто не ответил. Как только мы получим информацию, опубликуем ее здесь.

Генпрокуратура обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида

Расследуя уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, Генеральная прокуратура Беларуси обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве добавили, что Генпрокуратура «последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле, развитию современного исторического знания для недопущения грубейших нарушений прав человека».

Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию»

В тюрьме Павла Северинца признали «склонным к нападению на администрацию». Об этом сообщила в своем фейсбук-аккаунте его жена Ольга. Теперь во время любых передвижений вне камеры Северинец должен находиться в наручниках.

В своем посте Ольга написала следующее: «Мой стойкий рыцарь на проверках, когда надо назвать имя и статью, говорит „незаконно осужденный Северинец“». По ее мнению, за это политика угрожают отправить в карцер. 15 мая его уже поставили на учет как склонного к экстремизму.

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