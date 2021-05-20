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Мотоциклист стал обгонять на перекрестке и столкнулся с автомобилем

20.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Щучине вчера, 19 мая, около 7:30. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Renault. Авария произошла на перекрестке, притом что изначально оба участника двигались в одном направлении.

— 38-летний мотоциклист двигался по улице Советской со стороны центра города и на перекрестке с улицей Некрасова выполнял обгон автомобиля Renault. Легковушка осуществляла поворот налево, в результате чего мотоциклист врезался в левую сторону автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в местную больницу, после чего — в больницу Гродно.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

Мотоциклист стал обгонять на перекрестке и столкнулся с автомобилем

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Щучине вчера, 19 мая, около 7:30. Столкнулись мотоцикл и легковой...
 
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