Мотоциклист стал обгонять на перекрестке и столкнулся с автомобилем

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Щучине вчера, 19 мая, около 7:30. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Renault. Авария произошла на перекрестке, притом что изначально оба участника двигались в одном направлении.

— 38-летний мотоциклист двигался по улице Советской со стороны центра города и на перекрестке с улицей Некрасова выполнял обгон автомобиля Renault. Легковушка осуществляла поворот налево, в результате чего мотоциклист врезался в левую сторону автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в местную больницу, после чего — в больницу Гродно.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.





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