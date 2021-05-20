Появилась расшифровка черных ящиков с разбившегося Як-130: 10 раз в эфир подали команду «Катапультируйся»

Источник материала: Onliner

Командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб рассказал, что черные ящики упавшего вчера Як-130 расшифрованы. По данным, снятым с бортовых самописцев, аварийная ситуация произошла в небе над аэродромом Барановичи, пилоты сразу доложили об отказе систем управления и по правилам были обязаны покинуть самолет. Но так они не поступили, несмотря на то, что им не менее 10 раз подали команду катапультироваться. Траектория самолета начала уклоняться в сторону города. Пилоты смогли перейти на резервную систему управления и стабилизировать самолет, но высоту набрать не смогли. С момента отказа управления до крушения прошло чуть больше минуты, эту минуту парни потратили на то, чтоб отвести самолет от жилых домов. Катапультироваться было невозможно, сообщает пресс-служба ведомства.





"По предварительным, первым результатам расшифровки этих черных ящиков уже достоверно могу сказать: первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно Руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет – катапультироваться. Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, т.е. в сторону города.

Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту – высота продолжала интенсивно падать. Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

В этих условиях неимоверными усилиями на высоте порядка где-то пятидесяти, на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек.

К сожалению, уже перед гарантированным падением в эту точку, экипажу не хватило высоты для принятия решения и безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли. Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я, как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных – он до конца выполнял свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящий патриот нашей страны, — рассказал подробности Игорь Голуб.

Александр Лукашенко во время совещания также коснулся вчерашней трагедии, а само совещание началось с минуты молчания.

«Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. После предварительных данных по расшифровке черных ящиков — самописцев. Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — сказал Александр Лукашенко.

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