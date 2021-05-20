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Мужчина принес в обменник 500 евро. Оказалось, хорошая подделка

20.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мужчина гулял по Новогрудку и вдруг увидел под ногами купюру аж в 500 евро. Местный житель покрутил ее в руках: похожа на настоящую. Счастливчик понял, что это знак свыше, и сразу поспешил в банк, чтобы обменять деньги. Но оказалось, что это хорошо изготовленная подделка.

Правда, у сотрудницы банка возникло подозрение: купюра крупноватая для небольшого города, да и выглядит подозрительно. Поэтому девушка на всякий случай решила вызвать милицию, сотрудники которой приехали и лишили мужчину счастья: изъяли купюру и отдали ее на судебную техническую экспертизу. Вывод экспертов был неутешительным.

«Исследуемый денежный билет не был изготовлен предприятием, выпускающим такую денежную продукцию. Судебными экспертами также установлено, что купюра произведена с применением высокотехнологического оборудования, вместе с тем на ней отсутствовали степени защиты», — рассказали в пресс-службе УГКСЭ по Гродненской области.

По данному факту Новогрудский РОВД проводит проверку.

Эксперты также напомнили, что основные признаки подлинности купюр — высокое качество бумаги, печати, наличие защитной нити, водяного знака, применение при изготовлении цветопеременной типографской краски, которая меняет цвет при изменении угла наблюдения.

В Беларуси за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг грозит уголовная ответственность: 2—5 лет ограничения свободы либо 2—7 лет тюрьмы, со штрафом или без него.

Статистику по поддельным деньгам ведет Нацбанк. По информации регулятора, в 2020 году в банках оказались 617 таких банкнот и две монеты.

Чаще всего в Беларуси находят подделки в долларах и российских рублях, они составляют 49,1 и 36,3% соответственно. Причем хорошие подделки — большая редкость, обычно злоумышленники просто печатают картинку на принтере.

«К категории суперподделок в 2020 году относились 10 банкнот номиналом 100 долларов США различных серий», — говорят в Нацбанке.

Подделки такого большого номинала в евро в прошлом году обнаружили 17 раз. Но самая типичная фальшивая купюра — стодолларовая.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Мужчина гулял по Новогрудку и вдруг увидел под ногами купюру аж в 500 евро. Местный житель покрутил ее в руках: похожа на настоящую. Счастливчик понял, что это знак...
 
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