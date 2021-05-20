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Венедиктов: «Газпромбанк» не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико

20.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: «Газпромбанк» не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико
Иллюстративное фото
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что «Газпромбанк» не будет участвовать в покупке государственных облигаций Республики Беларусь до освобождения Виктора Бабарико.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — считает известный журналист.


Напомним, радиостанцией на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».

Напомним, что Беларусь собирается разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов по текущему курсу).

А вот как прокомментировал Myfin.by намерение белорусских властей старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский:

«Указ о привлечении $1,4 млрд на российском рынке – это довольно удивительное заявление. Мягко говоря. Ведь российский рынок, в отличие от международного, на котором ранее белорусские власти брали деньги в долг, не такой глубокий. На нем меньше людей, инвестфондов и компаний.

Поэтому «добывать» деньги там куда сложнее: белорусские власти уже привлекали деньги на российском рынке, но это были гораздо более скромные цифры – $100-150 млн. То есть даже не в разы, а на порядок меньше!»
 
 
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