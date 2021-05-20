Венедиктов: «Газпромбанк» не будет покупать гособлигации Беларуси до освобождения Бабарико

Источник материала: UDF



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«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — считает известный журналист.

«Указ о привлечении $1,4 млрд на российском рынке – это довольно удивительное заявление. Мягко говоря. Ведь российский рынок, в отличие от международного, на котором ранее белорусские власти брали деньги в долг, не такой глубокий. На нем меньше людей, инвестфондов и компаний.



Поэтому «добывать» деньги там куда сложнее: белорусские власти уже привлекали деньги на российском рынке, но это были гораздо более скромные цифры – $100-150 млн. То есть даже не в разы, а на порядок меньше!»

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Об этом онв своем Telegram-канале.Напомним, радиостанцией на 66% владеет «Газпром-Медиа Холдинг».Напомним, что Беларусь собирается разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов по текущему курсу).А вот как прокомментировалнамерение белорусских властей старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский: