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Где находится вдова Зиссера? Родственники Юлии Чернявской подали заявление в КГБ

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат направила уведомление во все следственные органы о необходимости обеспечить возможность общения с подзащитной, пишет TUT.BY.

Где находится вдова Зиссера? Родственники Юлии Чернявской подали заявление в КГБ

Юлия Чернявская, фото Reform.by

Уже третий день неизвестно, где находится профессор, культуролог и вдова Юрия Зиссера, основателя TUT.BY. Ее мать, Александра Чернявская, подала заявление в КГБ – просит сообщить, задержана ли ее дочь.

Сегодня, 20 мая, Александра – мать Юлии Чернявской – подала заявление в Комитет госбезопасности с просьбой сообщить, задержана ли дочь. По закону, в случае задержания близких должны были известить в течение 12 часов. Параллельно Александра Чернявская просит инициировать розыск Юлии как исчезнувшей, если она не задержана.

Родственники планируют также подать заявление в милицию, чтобы там приняли меры к розыску, поскольку есть основания полагать, что человек пропал.

Адвокат Юлии Чернявской направила уведомление во все следственные органы о необходимости обеспечить возможность общения с подзащитной.

Напомним, Юлия Чернявская перестала выходить на связь с близкими утром 18 мая, в день обысков в офисе TUT.BY и задержания топ-менеджеров и сотрудников компании.

В тот же день Юлию ненадолго «нашли» в кардиологическом отделении 1-й больницы в Минске. Как стало известно редакции, она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находился оперативник – почему была такая необходимость, неизвестно. Позже в приемном покое отделения отвечали, что Юлию Чернявскую отпустили домой, однако туда она не вернулась.

Напомним, дочь Юлии Чернявской Евгения писала: есть предположения, что ее мама находится в СИЗО КГБ, но адвокату отказывались дать информацию, там ли его подзащитная.

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По словам Евгении, «все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят. Очевидно, что-то подписали и не имеют права давать никаких деталей и очень запуганы, потому что кроме «мама в порядке» никакой информации мне или бабушке не поступало».

Евгения Чернявская обращает внимание, что у ее матери большие проблемы со здоровьем. «Последние 10 лет мучается адски сильными болями в позвоночнике и ногах». Она даже работает лежа, потому что «сидеть и ходить ей очень больно». Также у Юлии серьезные проблемы с сердцем.

Также дочь подчеркивает, что у ее матери нет никакой информации о деятельности TUT.BY и она не является акционером компании.

Новости TUT.BY читайте здесь

 
Теги: Минск
 
 
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