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«Хотят или посадить, или сделать невыносимой жизнь». На одного из лидеров движения по борьбе с заводом АКБ завели уголовное дело
20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наказание по предъявленной статье – до 3 лет лишения свободы.
Фото TUT.BY
На Дмитрия Бекалюка, активиста общественной кампании
Как рассказал активист
В начале апреля после очередной командировки Дмитрия Бекалюка вызывали на беседу в прокуратуру, интересовались причинами частых поездок за пределы Беларуси. Кроме того, только за апрель лидера движения против завода АКБ четырежды задерживали под разными предлогами.
18 мая в доме брестчанина прошел обыск. При этом сам Дмитрий находится в больнице с обострением заболевания, во время обыска дома была лишь его жена с маленькими детьми, а позже пришла группа поддержки и адвокат.
Активист называет происходящее очередным этапом давления на него, как на человека, который три года участвует в
Также одной из причин давления, по мнению Дмитрия, могла стать его поездка на суд
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«Хотят или посадить, или сделать невыносимой жизнь». На одного из лидеров движения по борьбе с заводом АКБ завели уголовное дело
Наказание по предъявленной статье – до 3 лет лишения свободы.
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