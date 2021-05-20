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«Хотят или посадить, или сделать невыносимой жизнь». На одного из лидеров движения по борьбе с заводом АКБ завели уголовное дело

20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Наказание по предъявленной статье – до 3 лет лишения свободы.

«Хотят или посадить, или сделать невыносимой жизнь». На одного из лидеров движения по борьбе с заводом АКБ завели уголовное дело

Фото TUT.BY

На Дмитрия Бекалюка, активиста общественной кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте, заведено уголовное дело по части 2 ст. 380 УК РБ «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Как рассказал активист Брестской газете, еще в конце марта прокуратура начала проверку по подозрению в том, что Бекалюк, работа которого связаны с частыми поездками за границу, подделывает командировочные удостоверения, чтобы не сидеть на карантине каждый раз по возвращении в Беларусь. Тогда с санкции прокурора также прошел осмотр, по итогам которого забрали ноутбук, официальные командировочные бланки и приказы.

В начале апреля после очередной командировки Дмитрия Бекалюка вызывали на беседу в прокуратуру, интересовались причинами частых поездок за пределы Беларуси. Кроме того, только за апрель лидера движения против завода АКБ четырежды задерживали под разными предлогами.

18 мая в доме брестчанина прошел обыск. При этом сам Дмитрий находится в больнице с обострением заболевания, во время обыска дома была лишь его жена с маленькими детьми, а позже пришла группа поддержки и адвокат.

Активист называет происходящее очередным этапом давления на него, как на человека, который три года участвует в борьбе с аккумуляторным заводом: «Хотят или посадить, или сделать мою жизнь невыносимой, чтобы я уехал за границу, выдавить из страны».

Также одной из причин давления, по мнению Дмитрия, могла стать его поездка на суд над блогерами Сергем Петрухиным и Дмитрием Кабановым, которые активно освещали гражданский протест против строительства завода АКБ.

 
Теги: Брест
 
 
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