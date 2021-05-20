Стали известны подробности расшифровки «черных ящиков» разбившегося Як-130

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Игорь Голуб прокомментировал крушение военного самолета Як-130 под Барановичами (Брестская область), в результате которого погибли два летчика.





«По предварительным, первым результатам расшифровки черных ящиков уже достоверно могу сказать: первое — аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи, — цитирует Голуба пресс-служба Министерства обороны. — Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков. В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно руководства по летной эксплуатации самолета Як-130, экипаж обязан был покинуть самолет — катапультироваться. Руководитель полетов не менее десяти раз в эфир подал команду «Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города».

«Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться, и ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета, и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту — высота продолжала интенсивно падать. Как показывают средства объективного контроля, от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты», — сообщил командующий ВВС и войсками ПВО.

По его словам, в этих условиях «на высоте где-то около пятидесяти метров экипажу удалось выровнять, стабилизировать направление полета неимоверными усилиями и направить самолет именно в ту единственную точку, которая была вне жилых построек».

Голуб с сожалением констатировал, что перед самым падением экипажу «не хватило высоты», чтобы безопасно покинуть самолет. Данные с черных ящиков свидетельствуют, что экипаж «управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета до момента касания земли».

«Это то, что сейчас известно после предварительных первых результатов черных ящиков. Но уже в этой ситуации я как командующий вижу, что экипаж проявил самые лучшие качества белорусских военных — он до конца выполнял свой воинский долг, он ценой своей жизни спас жизни мирных наших граждан. Это настоящий патриот нашей страны», — отметил военный чиновник.

Днем 19 мая под Барановичами потерпел крушение военный самолет лидской штурмовой авиабазы Як-130. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабригады (ШАБ) майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ лейтенант Никита Куконенко.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность, — сообщила пресс-служба Министерства обороны. — Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли».

В связи с гибелью летчиков местные власти отменили праздник, приуроченный к 150-летию города и запланированный 21—22 мая.

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило дело по ч. 2 ст. 465 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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