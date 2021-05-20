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На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В Беларуси на вторую половину сегодняшнего дня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в период до 20 часов ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
При порывистом ветре спасатели
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В Беларуси на вторую половину сегодняшнего дня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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