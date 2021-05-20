ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАРТ предлагает изменить условия реализации пиломатериалов на внутреннем рынке

20.05.2021 14:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать заключать сделки с пиломатериалами на внутреннем рынке через Белорусскую универсальную товарную биржу.

МАРТ предлагает изменить условия реализации пиломатериалов на внутреннем рынке

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина «Об изменении постановления Совета Министров от 16 июня 2004 года № 714». Организатором общественного обсуждения выступил МАРТ.

В обосновании к проекту документа отмечается, что субъекты хозяйствования сегодня проявляют слабый интерес к реализации пиломатериалов на внутреннем рынке по сравнению с экспортом — особенно на фоне общемирового роста спроса на пиломатериалы.

Это отражается на объемах продаж данной продукции на внутреннем рынке, которые в настоящее время незначительны.

В связи с этим рост спроса со стороны покупателей или выход на рынок новых покупателей часто приводит к резкому колебанию цен для отечественных потребителей.

Как результат, стоимость пиломатериалов хвойных пород возросла в 1,2–1,9 раза.

Крайне низкие объемы выставления и последующей реализации пиломатериалов на биржевых торгах (менее 1% в сравнении с экспортированным из Беларуси объемом) обусловлены ростом объемов экспорта, отмечает МАРТ.

В свою очередь, разделение предложения между биржевым и внебиржевым рынком еще больше формирует состояние дефицита.

В качестве выхода из создавшейся ситуации МАРТ предлагает внести изменения в постановление Совмина № 714, предусматривающие обязательное заключение на биржевых торгах сделок с пиломатериалами на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Рассматриваемая норма не распространяется на пиломатериалы, реализуемые в объектах розничной торговли, а также организациям, которые строят жилье на территории сельской местности в рамках госпрограмм, сельхозорганизациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе, организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.

«Введение указанной нормы обеспечит контроль государства за реализацией стратегически важной для республики продукции, позволит развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в рамках единого торгового механизма по установленным правилам, создаст равные условия для всех участников рынка, тем самым оказывая положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет способствовать формированию справедливых рыночных цен на рассматриваемую продукцию», — отмечает МАРТ в обосновании к проекту документа.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 мая.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут обязать заключать сделки с пиломатериалами на внутреннем рынке через Белорусскую универсальную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал к 1 августа разобраться «с газпромовским забором в центре Минска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by