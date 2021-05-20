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Вице-премьер Сивак: Беларусь хочет увеличить экспорт строительных услуг в Россию
Источник материала: Навiны
Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак 19 мая в Москве на встрече с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
Как подчеркнул Хуснуллин, сегодня в Российской Федерации существует проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства и актуальным является вопрос привлечения рабочей силы для реализации ключевых строительных проектов, таких как театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром Восточный и другие.
В свою очередь Сивак подтвердил заинтересованность Беларуси в участии в строительстве этих объектов. Стороны договорились в кратчайшие сроки «отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов».
Хуснуллин подчеркнул, что объем строительства в России будет только расти, поэтому расширение сотрудничества в этой сфере актуально для российской стороны.
В ходе встречи также обсужден вопрос нормативного регулирования в строительстве. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их с учетом лучших практик двух государств в данном вопросе.
«Мы уже провели большую работу в снижении количества обязательных норм в строительстве и продолжаем двигаться в сторону их сокращения. Я считаю, что нам необходимо провести работу в сближении наших норм, это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе», — отметил Хуснуллин.
Стороны также затронули темы дорожного строительства и ЖКХ. «Мы заинтересованы в том, чтобы взять за базу систему управления сферой ЖКХ, которая есть сегодня в России», — сказал Сивак.
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Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак 19 мая в Москве на встрече...
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