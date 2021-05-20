ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для задержанных сотрудников Tut.by на Окрестина не приняли передачи. Следующая возможность - только через неделю

20.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске не приняли передачи для задержанных сотрудников портала Tut.by сообщает t.me/euroradio. Издание напоминает, что в ИВС принимают передачи только один раз в неделю - по четвергам.


Чтобы передать задержанным самое необходимое, люди с утра стояли под дождем 


Отказ принять передачу от родственников, которые отстояли в очереди под дождем, объяснили тем, что задержанных отвезли из изолятора в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - на допрос. Это значит, что следующая возможность передать вещи задержанным работникам Tut.by будет только через неделю - в следующий четверг.

Отмечается, что родственники хотели передать, в том числе, теплые вещи - ведь отопление в изоляторе отключено, а погода в Минске установилась сырая и холодная.

Напомним, сотрудников Tut.by задержали 18 мая после обысков, которые прошли в офисе портала. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске не приняли передачи для задержанных сотрудников портала Tut.by сообщает t.me/euroradio. Издание напоминает, что в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное в четверг. Три года колонии фигуранту «дела Автуховича», Северинца признали «склонным к нападению на администрацию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by