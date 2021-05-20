Для задержанных сотрудников Tut.by на Окрестина не приняли передачи. Следующая возможность - только через неделю





Чтобы передать задержанным самое необходимое, люди с утра стояли под дождем









Отказ принять передачу от родственников, которые отстояли в очереди под дождем, объяснили тем, что задержанных отвезли из изолятора в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - на допрос. Это значит, что следующая возможность передать вещи задержанным работникам Tut.by будет только через неделю - в следующий четверг.





Отмечается, что родственники хотели передать, в том числе, теплые вещи - ведь отопление в изоляторе отключено, а погода в Минске установилась сырая и холодная.





Напомним, сотрудников Tut.by задержали 18 мая после обысков, которые прошли в офисе портала.