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Для задержанных сотрудников Tut.by на Окрестина не приняли передачи. Следующая возможность - только через неделю
Источник материала: Партизан
В изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске не приняли передачи для задержанных сотрудников портала Tut.by сообщает
Чтобы передать задержанным самое необходимое, люди с утра стояли под дождем
Отказ принять передачу от родственников, которые отстояли в очереди под дождем, объяснили тем, что задержанных отвезли из изолятора в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - на допрос. Это значит, что следующая возможность передать вещи задержанным работникам Tut.by будет только через неделю - в следующий четверг.
Отмечается, что родственники хотели передать, в том числе, теплые вещи - ведь отопление в изоляторе отключено, а погода в Минске установилась сырая и холодная.
Напомним, сотрудников Tut.by задержали 18 мая после обысков, которые прошли в офисе портала.
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Для задержанных сотрудников Tut.by на Окрестина не приняли передачи. Следующая возможность - только через неделю
В изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске не приняли передачи для задержанных сотрудников портала Tut.by сообщает t.me/euroradio. Издание напоминает, что в...
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