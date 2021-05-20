Валютные депозиты белорусов под угрозой? Мнение юриста

Появилась информация, что в ситуации, когда режиму срочно нужны деньги, эти сбережения могут оказаться под угрозой. Мол, государство их просто заберёт на свои нужды.





Насколько велика потребность в финансах и возможно ли эту потребность закрыть иностранными кредитами? Существует ли вероятность, что власти действительно пойдут на такой шаг и лишат белорусов их валютных депозитов?





Еврорадио отвечает старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб. Что происходит сейчас с курсом доллара? На эти и другие вопросыотвечает старший аналитик "Альпари Евразия"







