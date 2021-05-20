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По этапу: Николая Статкевича тоже отправили в Гомель

20.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенного политика Николая Статкевича тоже этапировали в Гомель.


Напомним, сегодня также сообщалось, что из Минска в Гомель был этапирован и политзаключенный Игорь Лосик.

Оба мужчины находятся за решеткой почти год. Однако дата начала судебного разбирательства до сих пор неизвестна.

О том, что в Гомель этапировали и Николая Статкевича, на своей странице в фейсбуке сообщила его супруга Марина Адамович.

Напомним, Статкевича, как и Тихановского, Лосика, Цыгановича, Попова, Сакова, обвиняют в том, что они с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков в период избирательной кампании в 2020 году.

Николая Статкевича задержали 31 мая прошлого года. Первоначального его арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Позже срок содержания под стражей продлевали. Затем предъявили обвинение в рамках уголовного дела.

Обоим политзаключенным грозит до 15 лет тюрьмы.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Политзаключенного политика Николая Статкевича тоже этапировали в Гомель.
 
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