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Спрятали мать, выманивают дочь?

20.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родные до сих пор ничего не знают о судьбе Юлии Чернявской, вдовы основателя портала TUT.by Юрия Зиссера. Но ирония в том, что Зиссер завещал свою долю в TUT.by не жене, а дочери, которая находится в Израиле.

Спрятали мать, выманивают дочь?
Юрий Зиссер и Юлия Чернявская, фото из соцсетей
Правозащитное сообщество Беларуси сегодня призвало власти незамедлительно сообщить о местонахождении Юлии Чернявской. Соответствующее заявление 20 мая направлено генеральному прокурору Андрею Шведу, министру внутренних дел Ивану Кубракову, председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю. 

Как говорится в заявлении, из публичных сообщений дочери Чернявской и из СМИ стало известно, что 18 мая около 9.30 Юлия Чернявская перестала отвечать на телефонные звонки родственников и журналистов.

"До настоящего времени телефонный номер Юлии Чернявской не отвечает, ее нет по месту жительства. До сих пор нет официальной информации от представителей правоохранительных органов о местонахождении и процессуальном статусе Юлии Чернявской. Ее адвокату, которая находится на постоянной связи с близкими родственниками, в течение суток не удалось получить информацию о нахождении или отсутствии Юлии Чернявской в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ, а также о ее процессуальном статусе", — говорится в заявлении.

Правозащитники призвали "незамедлительно проинформировать близких родственников (дочь и мать) о местонахождении в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ, состоянии здоровья и процессуальном статусе" Чернявской. 

Если она находится в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ — необходимо "незамедлительно обеспечить доступ к правовой помощи и допустить адвоката, во избежание домыслов — информировать СМИ и общественность официальным пресс-релизом", подчеркивается в заявлении.

Помимо Белорусского ПЕН-центра, членом которого является Чернявская, документ подписали Центр правовой трансформации Lawtrend, "Инициатива FORB", РОО "Правовая инициатива", лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна".

Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей.

Связи с ней нет уже более двух суток. Ее дочь Евгения Чернявская, проживающая в Израиле, последний раз общалась с ней утром 18 мая. 

"Последний раз я слышала маму вчера в 9.30, она сидела на балконе в новой квартире и слушала птиц. После этого я лично от нее ничего не слышала", — сообщила Евгения БелаПАН 19 мая. 

Знакомая прислала ей фотографии матери из больничного приемного покоя. По имеющейся информации, утром 18 мая к Чернявской пришли силовики. "Как я понимаю, мама была дома, к ней пришли люди, сделали обыск. Ей стало плохо, в больнице ей купировали гипертонический криз", — рассказала Евгения, добавив, что ее мать — немолодой человек с инвалидностью и риском инфаркта и инсульта.

По информации из разных источников, Чернявская некоторое время пробыла в 1-й городской клинической больнице Минска, затем ее выписали. С тех пор местонахождение вдовы Юрия Зиссера неизвестно. Некоторые источники сообщают, что ее содержат в СИЗО КГБ.

"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — подчеркнула Евгения Чернявская. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".
 
Теги: Минск
 
 
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Родные до сих пор ничего не знают о судьбе Юлии Чернявской, вдовы основателя портала TUT.by Юрия Зиссера. Но ирония в том, что Зиссер завещал свою долю в TUT.by не жене, а...
 
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