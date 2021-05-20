Спрятали мать, выманивают дочь?

Правозащитное сообщество Беларуси сегодня призвало власти незамедлительно сообщить о местонахождении Юлии Чернявской. Соответствующее заявление 20 мая направлено генеральному прокурору Андрею Шведу, министру внутренних дел Ивану Кубракову, председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю.





Как говорится в заявлении, из публичных сообщений дочери Чернявской и из СМИ стало известно, что 18 мая около 9.30 Юлия Чернявская перестала отвечать на телефонные звонки родственников и журналистов.





"До настоящего времени телефонный номер Юлии Чернявской не отвечает, ее нет по месту жительства. До сих пор нет официальной информации от представителей правоохранительных органов о местонахождении и процессуальном статусе Юлии Чернявской. Ее адвокату, которая находится на постоянной связи с близкими родственниками, в течение суток не удалось получить информацию о нахождении или отсутствии Юлии Чернявской в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ, а также о ее процессуальном статусе", — говорится в заявлении.





Правозащитники призвали "незамедлительно проинформировать близких родственников (дочь и мать) о местонахождении в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ, состоянии здоровья и процессуальном статусе" Чернявской.





Если она находится в учреждениях (в том числе медицинских) системы МВД или КГБ — необходимо "незамедлительно обеспечить доступ к правовой помощи и допустить адвоката, во избежание домыслов — информировать СМИ и общественность официальным пресс-релизом", подчеркивается в заявлении.





Помимо Белорусского ПЕН-центра, членом которого является Чернявская, документ подписали Центр правовой трансформации Lawtrend, "Инициатива FORB", РОО "Правовая инициатива", лишенный госрегистрации правозащитный центр "Весна".





Юлия Чернявская — ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, а также пьес, романов, повестей.





Связи с ней нет уже более двух суток. Ее дочь Евгения Чернявская, проживающая в Израиле, последний раз общалась с ней утром 18 мая.





сообщила Евгения БелаПАН 19 мая. "Последний раз я слышала маму вчера в 9.30, она сидела на балконе в новой квартире и слушала птиц. После этого я лично от нее ничего не слышала", —Евгения БелаПАН 19 мая.





Знакомая прислала ей фотографии матери из больничного приемного покоя. По имеющейся информации, утром 18 мая к Чернявской пришли силовики. "Как я понимаю, мама была дома, к ней пришли люди, сделали обыск. Ей стало плохо, в больнице ей купировали гипертонический криз", — рассказала Евгения, добавив, что ее мать — немолодой человек с инвалидностью и риском инфаркта и инсульта.





По информации из разных источников, Чернявская некоторое время пробыла в 1-й городской клинической больнице Минска , затем ее выписали. С тех пор местонахождение вдовы Юрия Зиссера неизвестно. Некоторые источники сообщают, что ее содержат в СИЗО КГБ.





"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — подчеркнула Евгения Чернявская. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".