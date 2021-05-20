Фигуранту «дела Автуховича» дали 3 года колонии по статье о насилии над следователем









Суд проходил в закрытом режиме, родственникам обвиняемого не позволили зайти в здание суда.





По версии следствия, 30 декабря к Владимиру Гундарю пришли с обыском из-за предъявленного обвинения по статье о теракте (статья 289 УК) в рамках «дела Автуховича». Мужчина, как утверждается, угрожал следователям и разбил мобильный телефон одного из них.





Жена рассказывает, что этот эпизод выделили в отдельное производство, а ее муж вины не признает.





Судья Сергей Березюк признал Гундаря виновным в насилии над следователем и приговорил к 3 годам колонии общего режима.





В «деле Автуховича» Владимира Гундаря обвиняют в том, что они помогал Автуховичу доставать оружие. По версии, показанной в фильме на телеканале ОНТ, 28 октября Автухович переписывался с человеком по имени Владимир Гундарь, обсуждая с ним возможность приобретения «игрушки» и «маслят». «Игрушки» уже нет, отвечает собеседник, но «сосед» обещал ему «другую, более новую»...





Ранее, комментируя обвинение мужа в «терроризме», супруга утверждала, что Владимир с оружием никогда не имел никаких контактов: он инвалид без ноги, и поэтому в последнее время сидел дома. Однако, со слов Алены Гундарь, ее муж много лет знаком с Николаем Автуховичем. Оба - воины-афганцы. Владимир Гундарь, к тому же, инвалид второй группы: у него вместо ноги -- протез.





.В феврале Автуховича, Гундаря и ещё 15 человек КГБ внёс в список лиц, причастных к терроризму.