Доллар идет на антирекорд. Хватит ли в закромах Нацбанка денег?

На БВФБ в четверг 20 мая доллар, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю.





Курс доллара снизился на 0,0029 BYN до 2,5132 BYN/USD. За последние 11 торгов доллар дорожал лишь однажды, а вот суммарное снижение за это время составило уже 0,0548 BYN.





Курс евро упал на 0,0108 BYN до 3,0650 BYN/EUR и оставил максимум за 15 дней.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0012 BYN до 3,4134 BYN/100 RUB — минимума за неделю.





Московская биржа

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро. Банк России принял решение опустить официальны курс доллара на завтра на 8 копеек до 73,6007 российских рублей — минимума за два месяца.





Официальный курс евро на завтра упал на 33 копейки до 89,7708 российских рублей.