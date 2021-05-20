Манижа рассекретила известного возлюбленного

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Манижа наконец приоткрыла завесу тайны и рассекретила своего возлюбленного: избранником звезды оказался известный режиссер.

Представительница России на "Евровидении-2021" практически не говорит о личной жизни. Манижа вспоминает детство, семью, свои проекты, но никогда – мужчин, что очень волнует ее поклонников. И хотя звезда не раз заявляла о том, что находится в отношениях, она не называла имен.

Как сообщило издание Super, во время подготовки к гранд-финалу конкурса Манижу заметили в компании таинственного мужчины.

Бойфрендом певицы оказался кинорежиссер и клипмейкер Ладо Кватания, с Манижей его связывают не только чувства, но и творчество. Именно Кватания стал режиссером клипа звезды на песню "Мама" и автором ее номера на "Евровидении-2021".

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