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Манижа рассекретила известного возлюбленного

20.05.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Манижа наконец приоткрыла завесу тайны и рассекретила своего возлюбленного: избранником звезды оказался известный режиссер.

© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
"О да, музыка возвращается!": Манижа в финале "Евровидения" – видео

Представительница России на "Евровидении-2021" практически не говорит о личной жизни. Манижа вспоминает детство, семью, свои проекты, но никогда – мужчин, что очень волнует ее поклонников. И хотя звезда не раз заявляла о том, что находится в отношениях, она не называла имен.

Как сообщило издание Super, во время подготовки к гранд-финалу конкурса Манижу заметили в компании таинственного мужчины.

Бойфрендом певицы оказался кинорежиссер и клипмейкер Ладо Кватания, с Манижей его связывают не только чувства, но и творчество. Именно Кватания стал режиссером клипа звезды на песню "Мама" и автором ее номера на "Евровидении-2021".

Другие интересные подробности и все, что вы хотели знать о Маниже – читайте на Sputnik.

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Таинственный избранник прилетел в Роттердам, чтобы поддержать певицу во время выступления в финале "Евровидения-2021".
 
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