«Департамент охраны МВД купил „электричку“, чтобы патрулировать парки». Судьба гольф-электрокаров

Источник материала: Onliner На выставке «ЛесДревТех» среди огромных монструозных машин мы обнаружили и парочку сравнительно компактных электромобилей: грузовичок и гольф-кар. У первого сегодня — премьера. А вот электрические гольф-кары, как оказалось, далеко не новинка для страны. По словам официального представителя производителя, завезли уже около 10 штук. Одну из них, говорит источник, даже заказал Департамент охраны МВД.





Поездки на электрических гольф-карах когда-то хотели запустить в Беловежской пуще, однако неизвестно, получила ли эта история продолжение. Массовую закупку совершил «Газпромтрансгаз» — для санатория. Максимальная скорость машинки — 25 км/ч. Двери не предусмотрены, крыша — обзорная. Конструкция подразумевает поездки на природе, в парках. Стоит гольф-кар 38 тысяч белорусских рублей.





«Всего в стране около 10 таких машин. Одна есть даже у Департамента МВД, — рассказал Onliner сотрудник официального представителя торговой марки Tigarbo (производитель — российский бренд, завод находится в Ростовской области). — Там говорили, что собирались гольф-кары использовать на тренировочной базе где-то под Минском. Также озвучивали другие планы: на таких „электричках“ патрулировать общественные парки. Однако купили только один экземпляр, больше закупок от Департамента не было».











Показали и электрический грузовик. Он получил название 5Е Tigarbo Т2. «Последние два обозначения говорят, что автомобиль тентованный и имеет грузоподъемность 2 тонны. То есть поднимает больше, чем „Газель“, — объяснил собеседник. — Этот EV не предназначен для дорог общего пользования, не нуждается в регистрации в ГАИ, его можно использовать для нужд предприятий, туркомплексов, лесхозов. Длина кузова — 4 метра. Батарея встроена в пол. Максимальная скорость — 25 км/ч, едет на одной передаче. Стоимость грузовика — 85 тысяч белорусских рублей».

















