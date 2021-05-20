Невзоров: «Что осталось от былого космического величия, то, вероятно, это песня «Трава у дома»

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На днях китайский зонд «Вопросы к небу» совершил успешную посадку на Марсе. Публицист задается вопросом, каков ответ России?





Кадров с Марса еще нет – это модель. Фото CNSA

― Нигде там в долине Маринер ларьки с уткой по-пекински еще не работают, чипсы не продают, но уже близится к этому. Марс еще не пропах кунжутом и соевым соусом, ― рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . ― И вот Россия должна как-то ответить на высадку китайцев на поверхность Марса. Она, вероятно, ответит высадкой очередной Аллеи славы на поверхность Рогозина и новыми космическими посадками. Все законы для этого приняты.





Если мы сейчас сообразим, что осталось от былого космического величия, то, вероятно, это песня «Трава у дома». Это тоже неплохо. Зимбабве и того не имеет, хотя по рейтингам, по многим пунктам стоит рядышком с Россией.