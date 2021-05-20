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Невзоров: «Что осталось от былого космического величия, то, вероятно, это песня «Трава у дома»
20.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На днях китайский зонд «Вопросы к небу» совершил успешную посадку на Марсе. Публицист задается вопросом, каков ответ России?
Кадров с Марса еще нет – это модель. Фото CNSA
― Нигде там в долине Маринер ларьки с уткой по-пекински еще не работают, чипсы не продают, но уже близится к этому. Марс еще не пропах кунжутом и соевым соусом, ― рассуждает Александр Невзоров на
Если мы сейчас сообразим, что осталось от былого космического величия, то, вероятно, это песня «Трава у дома». Это тоже неплохо. Зимбабве и того не имеет, хотя по рейтингам, по многим пунктам стоит рядышком с Россией.
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На днях китайский зонд «Вопросы к небу» совершил успешную посадку на Марсе. Каков ответ России?
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