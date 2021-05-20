«Фактор Бабарико» может помешать Беларуси разместить в РФ гособлигации на 100 млрд рублей

Российский «Газпромбанк» не будет покупать белорусские облигации на Московской бирже, сообщил в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (радиостанция входит в холдинг «Газпром-медиа», которым владеет «Газпром»).





«Газпромбанк» не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — написал Венедиктов.

Следует отметить, что этой весной «Газпромбанк» обсуждал с белорусскими властями вопрос размещения белорусских облигаций на российском рынке.

В мае Александр Лукашенко подписал указ № 183 «в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь», согласно которому правительству поручено осуществить в 2021—2023 годах «привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1.092 дней».

Полученные от размещения госбумаг средства будут зачислены на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в российском «Газпромбанке».

В связи с заявлением Алексея Венедиктова корреспондент БелаПАН 20 мая обратился в пресс-центр «Газпромбанка» за комментариями.

«Газпромбанк» наряду с «Газпромом» являются владельцами белорусского «Белгазпромбанка», в отношении топ-менеджеров которого летом прошлого года были возбуждены уголовные дела.

С 15 июня по 10 декабря 2020 года «Белгазпромбанком» руководила временная администрация. Она была введена в соответствии с постановлением правления Национального банка на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Временная дирекция была введена после того, как 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

Российские акционеры банка — «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом прошлого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае прошлого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Обвиняемый считает иначе.

Осенью прошлого года Нацбанк вел переговоры с российскими акционерами «Белгазпромбанка» о том, чтобы собственники вернулись к управлению дочерним банком и сформировали новый состав правления. В результате в декабре 2020 года «Газпром» и «Газпромбанк» вернулись к управлению «Белгазпромбанком».

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