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Остапчук о сюжетах на ТВ про TUT.BY: «У сотрудников нашли дома деньги, ужас!

20.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о деле TUT.BY, а также прокомментировала материал на Onliner.by, где размещены сюжеты телеканалов о ситуации вокруг портала TUT.BY.




«У сотрудников нашли дома деньги, ужас! Оказывается, надо было людям платить зарплату тушенкой и «чАрнилам», а лучше талонами в сельпо. А то, ишь, буржуи, откладывают на квартиры себе, машины или еще хуже, поездки на этот загнивающий Запад... Ни капли патриотизма!» – написала Остапчук в фэйсбуке.

Напомним, что такая реакция - достаточно распространенная. Агитпроп решил давить на зависть, но люди уже давно хотят работать и зарабатывать. Так что информационный удар по TUT.by и ударом-то не назовешь. 
 
 
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Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о деле TUT.BY, а также прокомментировала материал на Onliner.by, где размещены сюжеты телеканалов...
 
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