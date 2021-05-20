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hoster.by рассказал, что делать с недоступным почтовым ящиком на mail.tut.by

20.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 мая на основании уведомления Генпрокуратуры Мининформ ограничил доступ к TU.BY и его копиям.

В этой связи пользователи почтового сервиса mail.tut.by испытывают сложности с доступом к почте в домене @tut.by. В hoster.by рассказали, что делать.

hoster.by рассказал, что делать с недоступным почтовым ящиком на mail.tut.by 

— Мы знаем, что десятки тысяч наших клиентов используют рабочую почту в домене @tut.by, на которую отправляются системные сообщения о статусе хостинга, доменов и других услуг. Ситуация у владельцев почты @tut.by складывается аналогично и с другими сервисами, где электронная почта — обязательный элемент регистрации и коммуникации с клиентом.

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что пользователи могут пропустить сроки оплаты доменов или утратить контроль за доступом к управлению сайтом, — сообщили в технической службе провайдера. —   Чтобы этого избежать, рекомендуем два простых решения:

- В почтовый ящик @tut.by можно заходить через веб-версию на Яндекс. Ввести в браузере адрес mail.yandex.by и авторизоваться в почте по привычному логину (ваше_имя@tut.by) и паролю.

- Сообщить провайдеру услуг дополнительный почтовый адрес для связи, на который будут дублироваться сообщения. В hoster.by, например, для таких целей есть специальное поле в личном кабинете пользователя.
 
 
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18 мая на основании уведомления Генпрокуратуры Мининформ ограничил доступ к TU.BY и его копиям.
 
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