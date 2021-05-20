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На SputnikPro расскажут о коммуникациях будущего

20.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

В пятницу, 21 мая, в 13:00 по минскому времени состоится вебинар для журналистов на тему "Коммуникации будущего: как достучаться до поколения "зет".

На мастер-классе известный блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков расскажет о понятии стратегических коммуникаций, разговоре с многотысячной аудиторией, манипуляциях и пропаганде. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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На этот раз перед аудиторией выступит известный российский блогер и эксперт в области PR Трофим Татаренков.
 
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