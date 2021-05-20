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Некоммерческий показ фильма о событиях в Донбассе пройдет по всему миру
20.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В рамках мероприятия состоялась церемония подписания договора между Россотрудничеством и киностудией "Лугафильм".
Фильм "Ополченочка" рассказывает историю женского танкового экипажа. Съемки проходили на территории Луганской Народной Республики, частично непосредственно в зоне боевых действий. Творческая группа рассказала о проекте, ответила на вопросы журналистов.
В мероприятии приняли участие:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков;
- руководитель киностудии "Лугафильм", соавтор сценария Роман Разум;
- исполнительный продюсер Антон Горохов;
- актеры Наталья Колоскова, Мария Перн, Юрий Миронцев, а также действующие военнослужащие армии Донбасса – девушки-танкисты, которые стали прототипами главных героев кинокартины.
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В четверг, 20 мая, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Москва-Минск, посвященный фильму "Ополченочка", который повествует о событиях в...
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