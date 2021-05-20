После смертельного ДТП нетрезвый водитель сказал жене стереть отпечатки пальцев и бросил машину

Источник материала: Onliner

Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб велосипедист. Это произошло 12 декабря 2020 года возле деревни Щербины Минского района. Водитель скрылся, но на месте происшествия помимо прочего был обнаружен регистрационный знак автомобиля, совершившего ДТП.

— Сотрудникам ГАИ поступила информация, что водитель, совершивший наезд на велосипедиста, скрылся и, предположительно, направился в сторону Молодечно. Госавтоинспекторы перекрыли движение на въезде в город, чтобы задержать нарушителя. В одном из остановленных автомобилей такси по ориентировке узнали подозреваемого, также в салоне такси находилась его супруга. Тогда мужчина пояснил, что его машина находится дома, а он возвращается из Минска, где покупал автозапчасти, — говорится в совместном сообщении Следственного комитета и УВД Минской области.

Позднее будет установлено, что в тот день 35-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Laguna в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, двигался по автодороге Минск — Молодечно — Нарочь. В автомобиле была и его 30-летняя супруга. Вблизи деревни Щербины водитель двигался по обочине, где совершил наезд на велосипедиста, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Тяжкие телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображивания лица получила также пассажир автомобиля.

Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия.

— Автомобиль обнаружили позже вблизи соседней деревни. Примечательно, что после остановки мужчина сказал жене стереть отпечатки пальцев в автомобиле. На такси супруги направились в сторону Молодечно, однако доехать не успели: по дороге их остановили сотрудники ДПС ОГАИ Молодечненского РУВД, — рассказали правоохранители.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Более 15 заключений экспертов изучены и приобщены к материалам уголовного дела. По делу проведен следственный эксперимент.

— В ходе допроса мужчина раскаялся и полностью признал себя виновным в содеянном. Он пояснил, что в день совершения преступления совместно с супругой употреблял спиртные напитки, после чего они поехали в Минск за запчастями. Когда садился за руль автомобиля, понимал, что до этого употреблял алкоголь, но рассчитывал, что все будет хорошо, — говорится в сообщении.

Согласно акту медицинского освидетельствования у водителя автомобиля концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,38 промилле алкоголя.

Следователями изучена и личность обвиняемого. Ранее он был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за угон. Всего за полгода до совершения ДТП он освободился из мест лишения свободы.

По результатам расследования действия 35-летнего мужчины квалифицированы по:

ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения);

ч. 2 ст. 317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 317-1);

ст. 417 (уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью) Уголовного кодекса.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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