Список признанных экстремистскими ресурсов дополнили

Источник материала: Onliner

Решением суда Центрального района Минска от 18 мая телегам-каналы «НАШ ДОМ», «Игорь Макар | Официальный канал» и «НАШ ДОМ ТВ», а также YouTube-каналы «НАШ ДОМ ТВ» и «Игорь Макар» попали в список запрещенных, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД.

Отмечается, что теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

«В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов», — говорится в сообщении.

Также «в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии».