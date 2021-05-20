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Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку

20.05.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Так уж повелось, что балконы у многих семей выполняют роль складов: все, что не нужно, но жалко выкинуть, отправляется за пределы квартиры (до лучших времен). Оттого снаружи и внутри балконы выглядят не всегда презентабельно. Но некоторые хозяева уличных метров проявляют недюжинную смекалку (которую готовы проклясть урбанисты) и расширяют, надстраивают или переосмысляют это пространство. Ресурс Boredpanda сделал подборку самых странных балконов, а мы выбрали из них те, которые, скорее всего, находятся на территории СНГ.

Like a boss: у этого чау-чау есть балкон на балконе — что и говорить, красиво жить не запретишь.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку

С любовью к котику: домушник по такой лестнице не поднимется, а Васька — запросто.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку

Когда начали с соседом делать пристройки и еле смогли остановиться.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Нужно больше метров, еще больше.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Базис и надстройка.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Кажется, в этой квартире проводят ритуалы.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Когда знаешь толк в извращениях.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Никогда не поздно реализовать детскую мечту.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Шик, блеск, красота.

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку


Как тебе такое, Илон Маск?

Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку

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Так уж повелось, что балконы у многих семей выполняют роль складов: все, что не нужно, но жалко выкинуть, отправляется за пределы квартиры (до лучших времен). Оттого...
 
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