Смешные, чудовищные и загадочные. Подборка балконов, хозяева которых проявили смекалку

Источник материала: Onliner

Так уж повелось, что балконы у многих семей выполняют роль складов: все, что не нужно, но жалко выкинуть, отправляется за пределы квартиры (до лучших времен). Оттого снаружи и внутри балконы выглядят не всегда презентабельно. Но некоторые хозяева уличных метров проявляют недюжинную смекалку (которую готовы проклясть урбанисты) и расширяют, надстраивают или переосмысляют это пространство. Ресурс Boredpanda сделал подборку самых странных балконов, а мы выбрали из них те, которые, скорее всего, находятся на территории СНГ.

Like a boss: у этого чау-чау есть балкон на балконе — что и говорить, красиво жить не запретишь.





С любовью к котику: домушник по такой лестнице не поднимется, а Васька — запросто.





Когда начали с соседом делать пристройки и еле смогли остановиться.





Нужно больше метров, еще больше.





Базис и надстройка.





Кажется, в этой квартире проводят ритуалы.





Когда знаешь толк в извращениях.





Никогда не поздно реализовать детскую мечту.





Шик, блеск, красота.





Как тебе такое, Илон Маск?







