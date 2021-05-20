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Николая Статкевича этапировали в Гомель

20.05.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оппозиционного политика Николая Статкевича 20 мая этапировали в Гомель, сообщила его жена Марина Адамович в «Фейсбуке».

Николая Статкевича этапировали в Гомель

По словам Адамович, чтобы получить информацию о переводе Статкевича, ей пришлось ехать в Жодино, где он содержался. «Отказались сообщать на месте кому бы то ни было. Раньше легко отвечали про любого. На Николая, вероятно, это не распространяется», — написала Адамович, передает БелаПАН.

Она предположила, что сегодня в Гомель из Жодино перевели и других фигурантов «дела Тихановского», в том числе самого Сергея. «Ну, может, хоть так познакомятся еще до "суда", который будет рассматривать их "совместное преступление"», — добавила Адамович.

Адвокат Сергея Тихановского Наталья Мацкевич подтвердила БелаПАН, что ее подзащитного в Жодино уже нет. «В Гомеле сказали, что его еще там нет. Наверное, в дороге», — предположила она.

Как сообщалось, сегодня утром защитнику одного из фигурантов дела Игоря Лосика стало известно об этапировании подзащитного в гомельское СИЗО № 3. Перевод связан с тем, что суд состоится в областном центре. Дата суда защите неизвестна.

Статкевича будут судить с Сергеем Тихановским, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем и Игорем Лосиком.

Политик был задержан 31 мая прошлого года. Сначала его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока ареста не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского».

По информации Следственного комитета, Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Правозащитники признали политика политзаключенным.

 
Теги: Гомель
 
 
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Оппозиционного политика Николая Статкевича 20 мая этапировали в Гомель, сообщила его жена Марина Адамович в «Фейсбуке».
 
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