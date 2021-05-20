У белорусских властей предложили забрать доменную зону .BY

После того, как Генпрокуратора и Мининформ закрыли TUT.BY и пришли в hoster.by, в телеграм-каналах появилось обсуждение: а что, если убедить Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) лишить Оперативно-аналитический центр при президенте РБ (ОАЦ) права на доменное имя.by? Чтобы обезопасить независимые медиа и инфополе вообще.





dev.by проследил, какие были у идеи «за» и «против» и как отреагировал сам ICANN на письма от неравнодушных беларусов. проследил, какие были у идеи «за» и «против» и как отреагировал сам ICANN на письма от неравнодушных беларусов.





Сообщение, которое появилось в соцсетях, звучало примерно так: реально лишить ОАЦ права управлять доменной зоной.by. Нужно только сообщить в ICANN, что происходит в стране, и предложить изменить главного администратора доменной зоны.by. На данный момент этими полномочиями обладает ОАЦ — именно они управляют беларуской доменной зоной. Но за всеми доменными администраторами стоит мировой регулятор доменных имён — ICANN, который имеет право лишить ОАЦ этих полномочий путём переделигирования другой организации, говорилось в сообщении.





Десятки людей присоединились к инициативе и стали отправлять в ICANN письма с просьбой обратить внимание на ситуацию в стране.





Однако были и скептики:





— Лишить страну права администрировать домен национального уровня — это примерно как добиться лишения признания страны. Их и выдают по спискам ООН — кто признанное государство, тот получает домен, — написал нам один из айтишников, который пожелал остаться анонимным. — И сразу возникает вопрос — окей, беларуское государство не администрирует, а кто администрирует тогда? Кто возьмет на себя техническую часть, если абстрагироваться от всего прочего?





Долбить нужно в ту сторону, которая принесёт пользу. Допустим, случилось невероятное, и управление национальной доменной зоной отобрали у ОАЦ. Что мы выиграем, если администратором.by будет не государство? Блокировать ресурсы и подменять адреса оно сможет все равно, как было с платформой «Голос», — написал нам один из представителей ИТ-сообщества.





Ещё одно мнение «против»: «Отобрать домен — это что-то, что приведёт к концу ICANN, потому что все России и Китай окончательно отключатся от общего интернета. Это так не работает».





dev.by получил копию ответа от IСANN:





— Сожалеем о проблемах, с которыми вы столкнулись с доменом .by. Доменные имена, которые оканчиваются на двухбуквенный код страны — домены верхнего уровня (ccTLD), такие как .by, администрируются country-code менеджерами. Операторы назначаются в каждой стране в оответствии с местным законодательством совместно с местным интернет-сообществом и местными органами власти. У ICANN нет полномочий участвовать в проведении операций ccTLD и нет договорных полномочий для принятия мер по соблюдению требований в отношении операторов ccTLD.





Если вам нужна помощь или у вас есть жалоба на эти домены, вам нужно будет связаться с country-code менеджером для.by, — говорится в ответе ICANN. И далее («для вашего удобства») указаны почта и телефон ОАЦ.





Но все-таки история выглядит не оконченной.







