Венедиктов знает: Газпромбанк не будет покупать гособлигации Беларуси пока Бабарико в тюрьме

Об этом он написал в своем телеграм-канале.













«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — написал он.





Заметим, что 66% акций радиостанции «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу».





И напомним, что власти Беларуси, за неимением других возможностей хотят разместить в России в 2021-2023 годах облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов).





Правда, эксперты и без того сомневаются в возможности такого заимствования на российском рынке, а без участия Газпромбанка и подавно это становится практически из области фантастики.







