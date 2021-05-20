Авиакатастрофа в Барановичах: как и почему погиб экипаж Як-130 - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военный самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая, в авиакатастрофе погибли два пилота: Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера. Окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси в 2010 году. По данным Минобороны, с 2016 года служил инструктором и готовил молодых пилотов на Як-130.

Лейтенант Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. Выпускник Полоцкого кадетского училища. Авиафакультет Белорусской военной академии закончил в прошлом году – и тогда же начал службу в Лидской штурмовой авиабазе.

Причиной катастрофы послужила техническая неисправность Як-130. Экипаж обнаружил ее во время учебно-тренировочного полета.

Летчики пытались увести боевую машину от жилых домов. Пилотам несколько раз приказывали катапультироваться, но экипаж не покинул самолет. По предварительным результатам расшифровки черных ящиков от момента создания аварийной ситуации до падения самолета в точку прошло чуть более минуты.

Экипажу удалось выровнять направление полета и направить самолет в единственную точку, которая была вне жилых построек. Перед падением пилотам не хватило высоты, чтобы безопасно покинуть самолет. Экипаж управлял воздушным судном до момента касания земли.

Экстренные службы работали на месте происшествия до позднего вечера.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Пострадал местный житель, осколками повреждены несколько жилых домов и машин. Власти города пообещали устранить все повреждения в кратчайшие сроки.

Почтить память погибших военных летчиков жители Барановичей идут в храм святых Жен – Мироносиц. В Барановичах после катастрофы отменили праздничные мероприятия, приуроченные к 150-летию города.

Это уже третий военный самолет, разбившийся в районе Барановичей, все катастрофы произошли в мае.

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