Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на грани развода

Источник материала: Sputnik Беларусь

Известные голливудские актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс находятся на грани развода: об этом рассказали источники из окружения пары.

© AP / Alex Berliner/Invision for the Television Academy Любимые фильмы с Майклом Дугласом

Слухи о том, что брак звезд начал трещать по швам ходили давно, но знаменитости никак не комментировали это. Но на это раз дело зашло слишком далеко: друзья семьи, которые не захотели раскрывать свои имена, сообщили новые подробности.

Оказалось, Дуглас и Зета-Джонс переживают серьезный кризис в отношениях, и, кажется, развода не избежать.

К непреодолимым разногласиям актеров привел недавний "роман" Кэтрин с актером Майклом Шином. Звезды вместе снялись в ленте "Блудный сын" и открыто флиртовали на съемочной площадке.

Усугубило положение то, что Дуглас, который недавно сумел победить рак, так и не оправился от недуга и начал терять память. Все это сказалось на отношениях с супругой и детьми.

"Она всегда знала, что большая разница в возрасте рано или поздно заставит ее ухаживать за ним. Но Кэтрин не подозревала, что это произойдет так скоро, – заявил инсайдер.

Напомним, что Зета-Джонс моложе Дугласа на 25 лет. 51-летняя актриса и 76-летний актер поженились в 2000-м году и растят двоих детей – дочь и сына.