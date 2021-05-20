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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на грани развода
20.05.2021 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Известные голливудские актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс находятся на грани развода: об этом рассказали источники из окружения пары.
© AP / Alex Berliner/Invision for the Television Academy
Слухи о том, что брак звезд начал трещать по швам ходили давно, но знаменитости никак не комментировали это. Но на это раз дело зашло слишком далеко: друзья семьи, которые не захотели раскрывать свои имена, сообщили новые подробности.
Оказалось, Дуглас и Зета-Джонс переживают серьезный кризис в отношениях, и, кажется, развода не избежать.
К непреодолимым разногласиям актеров привел недавний "роман" Кэтрин с актером Майклом Шином. Звезды вместе снялись в ленте "Блудный сын" и открыто флиртовали на съемочной площадке.
Усугубило положение то, что Дуглас, который недавно сумел победить рак, так и не оправился от недуга и начал терять память. Все это сказалось на отношениях с супругой и детьми.
"Она всегда знала, что большая разница в возрасте рано или поздно заставит ее ухаживать за ним. Но Кэтрин не подозревала, что это произойдет так скоро, – заявил инсайдер.
Напомним, что Зета-Джонс моложе Дугласа на 25 лет. 51-летняя актриса и 76-летний актер поженились в 2000-м году и растят двоих детей – дочь и сына.
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Одна из самых крепких пар Голливуда готова расстаться после 20 лет брака, и на это есть серьезные причины.
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