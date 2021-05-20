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В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш Кубка Стэнли

20.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш Кубка Стэнли

Хоккеисты «Вашингтона» провели яркий выездной матч против «Бостона», но не смогли удержать победу.

Капитан гостей Александр Овечкин открыл счёт и добился значимого достижения – эта шайба стала для него 800-ой в НХЛ. Больше российского форварда забрасывали лишь пять хоккеистов в сильнейшей лиге.

Однако основное время матча завершилось вничью: «Бостон» дважды сравнял счёт, а во втором дополнительном периоде одержал победу – 3:2.

Хоккеисты «Бостона» ведут в серии до четырёх побед со счётом —2:1.

Хоккеисты «Виннепега» начали борьбу за Кубок Стэнли с победы, обыграв «Эдмонтон» – 4:1.

Со счётом 2:0 в серии против «Сент-Луисом» ведёт «Колорадо», а «Каролина» обыгрывает «Нэшвилл».

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Хоккеисты «Вашингтона» провели яркий выездной матч против «Бостона», но не смогли удержать победу. Капитан гостей Александр Овечкин открыл счёт и добился...
 
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