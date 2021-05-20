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И смешно, и плакать хочется: 10 фото «сногсшибательных» королев гламура

20.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

И смешно, и плакать хочется: 10 фото «сногсшибательных» королев гламура

В погоне за модой и красотой многие девушки переходят все разумные границы. Мы покажем вам самые яркие примеры «королев гламура», которые не оставят вас равнодушными! 

 

У королев игривое настроение


Фото: zaebov.net

Сапоги «решают»


Фото: memax.club

Огородный гламур


Фото: zen.yandex.ru

Черная шапочка


Фото: sm.news

Мяу!


Фото: fishki.net

Найдите на фото кота (он, кстати, в шоке)


Фото: devic.pro

Одна королева - хорошо, а три - лучше


Фото: yobte.ru

Леопардовая страсть


Фото: sm.news

А вам слабо?


Фото: fishki.net

А вот и лиса-хитрунья


Фото: zen.yandex.ru

Хотите поразить своего мужчину прямо в сердце? Примерьте один из 10 представленных образов. Удивление гарантировано!

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В погоне за модой и красотой многие девушки переходят все разумные границы. Мы покажем вам самые яркие примеры «королев гламура», которые не оставят вас...
 
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