И смешно, и плакать хочется: 10 фото «сногсшибательных» королев гламура

Источник материала: ОНТ

В погоне за модой и красотой многие девушки переходят все разумные границы. Мы покажем вам самые яркие примеры «королев гламура», которые не оставят вас равнодушными!

У королев игривое настроение



Фото: zaebov.net

Сапоги «решают»



Фото: memax.club

Огородный гламур



Фото: zen.yandex.ru

Черная шапочка



Фото: sm.news

Мяу!



Фото: fishki.net

Найдите на фото кота (он, кстати, в шоке)



Фото: devic.pro

Одна королева - хорошо, а три - лучше



Фото: yobte.ru

Леопардовая страсть



Фото: sm.news

А вам слабо?



Фото: fishki.net

А вот и лиса-хитрунья



Фото: zen.yandex.ru

Хотите поразить своего мужчину прямо в сердце? Примерьте один из 10 представленных образов. Удивление гарантировано!

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