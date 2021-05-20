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И смешно, и плакать хочется: 10 фото «сногсшибательных» королев гламура
Источник материала: ОНТ
В погоне за модой и красотой многие девушки переходят все разумные границы. Мы покажем вам самые яркие примеры «королев гламура», которые не оставят вас равнодушными!
У королев игривое настроение
Сапоги «решают»
Огородный гламур
Черная шапочка
Мяу!
Найдите на фото кота (он, кстати, в шоке)
Одна королева - хорошо, а три - лучше
Леопардовая страсть
А вам слабо?
А вот и лиса-хитрунья
Хотите поразить своего мужчину прямо в сердце? Примерьте один из 10 представленных образов. Удивление гарантировано!
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В погоне за модой и красотой многие девушки переходят все разумные границы. Мы покажем вам самые яркие примеры «королев гламура», которые не оставят вас...
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