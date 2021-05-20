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Природные катаклизмы отмечены сразу в нескольких точках земного шара

20.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Природные катаклизмы отмечены сразу в нескольких точках земного шара

Песчаная буря накрыла южные регионы России, в американском Техасе наводнение, а в Антарктике обнаружен самый большой айсберг.

Гигантское облако пыли накрыло юг России. Природную аномалию наблюдали в Астраханскай области, Калмыкии и Дагестане. Кадры похожи на отрывок из фильма катастрофы – стена песка, нулевая видимость и шквалистый ветер. Есть пострадавшие.

Дожди и наводнения накрыли побережье Мексиканского залива США. В Восточном Техасе и Луизиане пострадали дома, дороги и линии электропередач. Сообщается о человеческих жертвах.

А в Антарктике – в море Уэдделла – обнаружен «самый большой айсберг». По размерам он сравним с половиной острова Корсика и в полтора раза превышает площадь Москвы.

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Песчаная буря накрыла южные регионы России, в американском Техасе наводнение, а в Антарктике обнаружен самый большой айсберг. Гигантское облако пыли накрыло юг...
 
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