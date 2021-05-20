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Участок для голосования на выборах президента Сирии работает в посольстве в Минске
Источник материала: ОНТ
В Минске открылся участок для голосования на выборах Президента Сирии. Граждане этой страны, проживающие за рубежом, могут отдать свой голос только сегодня.
Это вторые президентские выборы в Сирии, с момента начала в этой Арабской республике гражданской войны.
Высший конституционный суд страны зарегистрировал трех кандидатов. Свои голоса за одного из них сегодня отдадут около полутысячи граждан Сирии, которые находятся в Беларуси.
Подавляющее большинство граждан Сирии в нашей стране – студенты. Многие из них сегодня специально приехали в Минск из других регионов Беларуси.
Участок для голосования в Минске закроется в 19 часов. В самой же Сирии выборы пройдут – 26 мая. В этот день и станет известно, кто займет пост президента Сирии на ближайшие семь лет.
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В Минске открылся участок для голосования на выборах Президента Сирии. Граждане этой страны, проживающие за рубежом, могут отдать свой голос только сегодня. Это...
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