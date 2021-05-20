Участок для голосования на выборах президента Сирии работает в посольстве в Минске

Источник материала: ОНТ

В Минске открылся участок для голосования на выборах Президента Сирии. Граждане этой страны, проживающие за рубежом, могут отдать свой голос только сегодня.

Это вторые президентские выборы в Сирии, с момента начала в этой Арабской республике гражданской войны.

Высший конституционный суд страны зарегистрировал трех кандидатов. Свои голоса за одного из них сегодня отдадут около полутысячи граждан Сирии, которые находятся в Беларуси.

Мохаммад Альумрани, Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси: «Выборы – очень важное событие в жизни нашей страны, которая пережила войну, но теперь мы уверенно смотрим в будущее. Мы надеемся, что после выборов наш народ ещё больше сплотится. На нашем участке сегодня праздничная атмосфера, граждане Сирии активно голосуют с самого утра. Информации о каждом кандидате достаточно, однако многие идут на участок уже зная, за кого отдадут свой голос. Пользуясь случаем, мне бы хотелось высказать искренние слова благодарности всем белорусам и руководству вашей страны. В трудные для нас минуты Сирия ощутила поддержку Минска».

Подавляющее большинство граждан Сирии в нашей стране – студенты. Многие из них сегодня специально приехали в Минск из других регионов Беларуси.

Участок для голосования в Минске закроется в 19 часов. В самой же Сирии выборы пройдут – 26 мая. В этот день и станет известно, кто займет пост президента Сирии на ближайшие семь лет.

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