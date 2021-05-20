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Отключение горячей воды в июне в Минске: опубликован график

20.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отключение горячей воды в июне в Минске: опубликован график

На сайте УП «Минсккоммунтеплосети» появился график отключения горячей воды в столице в первый летний месяц. 

Проверить свой адрес можно следующим способом: нужно нажать клавиши Ctrl+F и в появившемся поле ввести название улицы и номер дома.

С 1 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

Со 2 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 7 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 8 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 9 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 10 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 14 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 15 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 16 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 17 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

С 21 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:

ФОТО: pixabay








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На сайте УП «Минсккоммунтеплосети» появился график отключения горячей воды в столице в первый летний месяц.  Проверить свой адрес можно следующим способом:...
 
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