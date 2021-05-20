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Отключение горячей воды в июне в Минске: опубликован график
Источник материала: ОНТ
На сайте УП «Минсккоммунтеплосети»
Проверить свой адрес можно следующим способом: нужно нажать клавиши Ctrl+F и в появившемся поле ввести название улицы и номер дома.
С 1 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
Со 2 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 7 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 8 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 9 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 10 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 14 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 15 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 16 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 17 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
С 21 июня горячее водоснабжение отключат по улицам:
ФОТО: pixabay
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На сайте УП «Минсккоммунтеплосети» появился график отключения горячей воды в столице в первый летний месяц. Проверить свой адрес можно следующим способом:...
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