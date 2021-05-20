В ВОЗ зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 в Европе на 60% с апреля

Источник материала: ОНТ

Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 в Европе сократилось по сравнению с серединой апреля на 60%. Об этом со ссылкой на директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге сообщает БЕЛТА.

Как отметил представитель организации, в середине апреля в Европе еженедельно регистрировалось до 1,7 млн новых случаев. Однако уже на прошлой неделе этот показатель сократился до 685 тыс. случаев.

При этом Клюге подчеркнул, что в восьми странах региона уровень заболеваемости по-прежнему остается довольно высоким, достигая 150 новых случаев на 100 тыс. населения. В связи с этим об окончании пандемии, по словам Клюге, говорить пока рано.

В ВОЗ также отметили, что отмена ограничительных мер и начало нового туристического сезона могут привести к новому росту заболеваемости. Чтобы избежать этого, организация рекомендует удвоить усилия по тестированию, отслеживанию контактов, изоляции и вакцинации населения.

Фото: БЕЛТА

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