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Салат из кабачков и помидоров черри. Рецепт Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Вкусный салат из простых продуктов, которые всегда под рукой. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
- кабачки молодые – 1 шт.;
Выложить на противень, застланный пергаментом, и запекать в духовке 20 минут. Достать кабачки, сбрызнуть соевым соусом, вернуть в духовку ещё на 7-10 минут. Дать остыть.
2. Помидоры вымыть и нарезать на две части. Яйцо сварить вкрутую.
3. В глубокой тарелке смешать творожный сыр, сметану, измельчённый чеснок и огурец. Перемешать. Заправка для салата готова.
4. Остывшие кабачки выложить на сервировочную тарелку. Затем положить помидоры черри, разрезанные пополам.
Выложить кинзу и яйцо. Перед подачей добавить заправку и размешать.
Приятного аппетита!
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Вкусный салат из простых продуктов, которые всегда под рукой. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: - кабачки молодые – 1 шт.;- помидоры...
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