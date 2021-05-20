Салат из кабачков и помидоров черри. Рецепт Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Вкусный салат из простых продуктов, которые всегда под рукой. Рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

- кабачки молодые – 1 шт.;

- помидоры черри – 10 шт.;

- яйца куриные – 1 шт.;

- кинза – несколько веточек;

- творожный сыр – 1 б.;

- сметана – 2 ст. л.;

- чеснок – 1 зубчик;

- солёный огурец – 1 шт. (небольшой);

- соевый соус по вкусу.



Как готовить?



1. Кабачки вымыть, нарезать кружочками толщиной 3-4 мм.





Выложить на противень, застланный пергаментом, и запекать в духовке 20 минут. Достать кабачки, сбрызнуть соевым соусом, вернуть в духовку ещё на 7-10 минут. Дать остыть.

2. Помидоры вымыть и нарезать на две части. Яйцо сварить вкрутую.

3. В глубокой тарелке смешать творожный сыр, сметану, измельчённый чеснок и огурец. Перемешать. Заправка для салата готова.

4. Остывшие кабачки выложить на сервировочную тарелку. Затем положить помидоры черри, разрезанные пополам.





Выложить кинзу и яйцо. Перед подачей добавить заправку и размешать.

Приятного аппетита!

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