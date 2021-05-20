Поправки в закон «О животном мире» намерены внести в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси внесут поправки в закон «О животном мире», пишет Б ЕЛТА со ссылкой на начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Свидинского.

Сообщается, что на содержание в неволе отдельных видов диких животных введут ограничения.

Также стало известно, что специалисты Минприроды и НАН Беларуси начали разрабатывать план мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021-2025 годы.

ФОТО: pixabay





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