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Дождливая погода сохранится в Беларуси на следующей неделе
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе в Беларуси снова прогнозируются дожди,
20 мая дожди продолжатся на большей части территории страны. Местами пройдут грозы, прогнозируется порывистый ветер.
ФОТО: pixabay
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На следующей неделе в Беларуси снова прогнозируются дожди, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. 20 мая дожди продолжатся на большей части территории страны....
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