10 эффективных способов победить бытовуху в отношениях. Советы психолога

Источник материала: ОНТ

Каждые отношения переживают определенные этапы своего развития. И эмоциональные отношения в семье также подвержены переменам. Ведь нежность и романтика рано или поздно заканчиваются, и начинается повседневная жизнь. И когда проходит период влюбленности, все недостатки партнера, которые вы не замечали раньше, становятся очевидными. Как же сохранить любовь в быту и как не потерять себя, уступая партнеру?

1. ФЛИРТ И ЗАИГРЫВАНИЕ. Чем чаще вы это используете, чем лучше. Ведь флирт поднимает настроение. Горячий взгляд, вовремя сказанный комплимент, ваше игривое настроение, легкое прикосновение, – все это покажет вашему партнеру, как он важен и интересен.





Помните, чтобы избежать рутины, нужно поддерживать в отношениях страсть

2. Внешний вид. Забудьте пижамы и домашние халаты. Купите красивую домашнюю одежду. Даже если хотя бы иногда вы будете встречать дома своего партнера в более откровенном платье, это вызовет повышенный интерес с его стороны. Позаботьтесь о качестве своей кожи, пользуйтесь приятными гелями для душа и парфюмом. Ведь любимому человеку просто необходимо напоминать о своей красоте и востребованности, иначе любовь может угаснуть.





Факт: Красивая и ухоженная женщина будоражит сознание мужчины, повышает его активность, заставляет быть более заботливым и внимательным

3. Хобби. Чтобы не утонуть в бытовухе, необходимо брать на себя ответственность за собственные развлечения. Человек, увлеченный своим любимым делом, всегда вызывает яркие эмоции. Кроме того, это прекрасная возможность реализовать себя, познакомиться с новыми интересными людьми, отвлечься от ежедневных рутинных забот. Также для полноценной семейной жизни, важно, чтобы ваши увлечения совпадали. Совместные занятия всегда сближают. А если их нет, значит, необходимо их создать. Это поможет стать ближе друг к другу, ведь при этом появится дополнительная возможность обмениваться впечатлениями, эмоциями и новостями.





ВАЖНО: ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ГОРАЗДО СЧАСТЛИВЕЕ

4. Уход за собой. Шоппинг, фитнес, общение с подругами – все это помогает не погрязнуть в ежедневной рутине. Ваша цель в первую очередь – заботиться о себе, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и наполненным человеком. Только находясь в ресурсном состоянии, у вас будет возможность делиться позитивной энергией. Носите юбки и платья – так вы увеличите поток женской энергии. Встречайтесь с подругами, сплетничайте. Это не пустая трата времени, это выплеск негативной энергии, который необходим. Если слова копятся в женщине, она наверняка выплеснет их на мужчину. А это далеко не самый лучший вариант.





«Доверие — удобное чувство: оно спасает от головной боли и лишних тревог»

5. Личное пространство: Иногда нужно просто соскучиться друг за другом. Для этого необходимо минимизировать общение, дать время партнеру побыть в одиночестве. Вы не должны во всем и всюду зависеть от своей половины. Парадокс в том, что иногда нужно быть немного дальше друг от друга, чтобы стать ближе. И в этом моменте большую роль играет доверие. Действительно, доверие – это главная составляющая гармоничных отношений.





Факт: Тотальный контроль убивает доверие, стирает личные границы и, в конце концов, убивает любовь

6. Забудьте о своем недовольстве по пустякам. Не нужно пилить любимого, нужно с ним разговаривать. Негатив и постоянные скандалы, возникающие на ровном месте, только отталкивают. Знайте, в отношениях всегда важен диалог. Чувствуете обиду – говорите об этом вслух. Проясняйте непонятные для вас моменты, но только без претензий. И самое главное – не додумывайте за другого. Мы не можем знать о том, что творится в голове у нашего партнера. На самом деле все может оказаться совершенно не так, как мы себе придумали.





Помните, мужчины и женщины могут по-разному трактовать одну и ту же ситуацию

7. Балуйте любимого человека подарками и пусть даже мелкими, но приятными сюрпризами. Это важно как для женщин, так и для мужчин. Все любят, когда о них заботятся и стараются угодить.





8. Пользуйтесь ароматами-афродизиаками. Наиболее притягательными являются ароматы корицы, жасмина, сандала, ванили, кориандра, иланг-иланга, мускуса. Смело добавляйте их в массажное масло, чтобы побаловать любимого массажем. Принимайте совместные ароматические ванны и используйте в спальне аромалампы. Кроме того, аромат можно просто наносить на волосы, запястья и в область над грудью. Эти возбуждающие ароматы создадут необходимый настрой и подарят ощущение семейного очага, комфорта и уюта.





Факт: Учёные доказали, что так называемая «химия» происходит в нашей голове благодаря запаху

9. Проявляйте свои чувства и эмоции. Говорите любимому человеку о своих чувствах, подчеркивайте важные моменты в общении. Даже небольшая записка с приятными словами «Ты у меня самый лучший!», способна разжечь искру в отношениях. Благодарите за мелкие знаки внимания и проявления заботы. Ведь ваша благодарность позволяет человеку ощущать столь необходимую любовь и поддержку.





10. Не ищите виновного. Не нужно искать, кто прав, а кто виноват в конкретной ситуации. Говорите о своих чувствах не обвиняя и не унижая партнера. Обращайте внимание конкретно на поступок человека, который вас задел, а не на личность. Вместо «как ты так можешь поступать?», вы можете просто сказать - «мне неприятно, когда ты себя так ведешь, это убивает мои чувства». Главная цель в конфликте – не найти виновного, обвинить и упрекнуть, а избавиться от болезненных ощущений внутри себя и решить вместе, как можно избежать такой ситуации в будущем.





И помните, что в начале отношений эмоции всегда яркие и теплые, но постепенно может наступить охлаждение. Главное во всех этих переменах, не допускать оскорблений. Нужно лишь правильно расставлять приоритеты, уметь находить компромисс и уважать свою половинку. Формируйте интересы и ценности, которые будут вас объединять. У вас с партнером должно быть больше точек соприкосновения. Если это все есть, то, конечно, отношения будут развиваться.





Фото: Pexels

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