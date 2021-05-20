Расшифровка черных ящиков самолета, который разбился в Барановичах: появились первые данные

Источник материала: ОНТ

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил первые данные расшифровки самолета Як-130, который упал в Барановичах.

В результате расшифровки стало известно, что во время полета судна над аэродромом Барановичи произошла аварийная ситуация – отказала система управления. Экипаж доложил об этом руководителю полетов, который не меньше десяти раз подал команду катапультироваться. Самолет начал уклоняться в сторону населенного пункта.

Экипажу в сложнейших условиях удалось выровнять направление полета и увести самолет в единственную точку, которая находилась вне жилых домов.

Игорь Голуб выразил семьям и родным погибших глубокие соболезнования от имени командования и личного состава ВВС и войск ПВО.

Следствие продолжается. Пока известны лишь предварительные результаты расшифровки чёрных ящиков. Созданная по указанию президента Государственная комиссия в составе специалистов прокуратуры, Следственного комитета, Министерства обороны и других ведомств предоставит всю подробную информацию по завершению расследования.

ФОТО: Следственный комитет

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