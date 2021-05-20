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Массовое отравление некачественной водой в Бешенковичах: прокуратура рассказала подробности

20.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовое отравление некачественной водой в Бешенковичах: прокуратура рассказала подробности

Сотрудники прокуратур Витебской области и Бешенковичского района проверили обстоятельства ЧП, в результате которого некачественной водой отравились жители микрорайона по улице Молодежной в Бешенковичах, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как пояснили в ведомстве, условно-патогенная микрофлора могла попасть в питьевую воду из-за подтопления павильона станции обезжелезивания талыми и промывочными водами. Они оказались  в резервуаре с очищенной водой, который был закреплен негерметично. 

Также стало известно, что специалисты станции обезжелезивания воды не имели оптимального плана действий в случае загрязнения воды. 

Прокуратура Бешенковичского района выяснила, что сотрудники филиала «Лепельводоканал» бездействовали на протяжении долгого времени при проверке систем питьевого водоснабжения в агрогородке Ржавка и деревне Нижнее Кривино – они периодически подтапливались грунтовыми водами. 

Три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сотрудники ЖКХ Витебской области по результатам проверки прокуратуры промыли артезианскую скважину и провели дезинфекцию сооружений, затем  заменили фильтрующие материалы.

Напомним, жители домов по улице Молодежной в Бешенковичах в конце марта обнаружили в воде неприятный запах воды и пожаловались на ухудшение самочувствия. Симптомы острой вирусной кишечной инфекции выявили у 104 человек. Из них 29 были госпитализированы.

ФОТО: pixabay



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Сотрудники прокуратур Витебской области и Бешенковичского района проверили обстоятельства ЧП, в результате которого некачественной водой отравились жители...
 
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