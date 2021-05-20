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Массовое отравление некачественной водой в Бешенковичах: прокуратура рассказала подробности
Источник материала: ОНТ
Сотрудники прокуратур Витебской области и Бешенковичского района проверили обстоятельства ЧП, в результате которого некачественной водой отравились жители микрорайона по улице Молодежной в Бешенковичах,
Как пояснили в ведомстве, условно-патогенная микрофлора могла попасть в питьевую воду из-за подтопления павильона станции обезжелезивания талыми и промывочными водами. Они оказались в резервуаре с очищенной водой, который был закреплен негерметично.
Также стало известно, что специалисты станции обезжелезивания воды не имели оптимального плана действий в случае загрязнения воды.
Прокуратура Бешенковичского района выяснила, что сотрудники филиала «Лепельводоканал» бездействовали на протяжении долгого времени при проверке систем питьевого водоснабжения в агрогородке Ржавка и деревне Нижнее Кривино – они периодически подтапливались грунтовыми водами.
Три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сотрудники ЖКХ Витебской области по результатам проверки прокуратуры промыли артезианскую скважину и провели дезинфекцию сооружений, затем заменили фильтрующие материалы.
Напомним, жители домов по улице Молодежной в Бешенковичах в конце марта обнаружили в воде неприятный запах воды и пожаловались на ухудшение самочувствия. Симптомы острой вирусной кишечной инфекции выявили у 104 человек. Из них 29 были госпитализированы.
ФОТО: pixabay
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Сотрудники прокуратур Витебской области и Бешенковичского района проверили обстоятельства ЧП, в результате которого некачественной водой отравились жители...
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