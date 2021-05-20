ЦТ-2021: что изменится для абитуриентов в этом году?

Источник материала: ОНТ

К новому учебному году в Беларуси некоторые вузы приготовили новые специальности. Так, в политехе впервые набор пройдет на промышленный дизайн транспортных средств и производственного оборудования. А в БГУ появится «регионоведение» и «экономическая безопасность».





Конец мая – горячая пора для всех абитуриентов и их родителей. Осталось сдать учебники, попрощаться с одноклассниками и выбрать будущую профессию. Выпускница 33-й столичной гимназии Арина Ильященко давно определилась с университетом мечты – будет подавать документы в БГУ на факультет международных отношений.

Арина Ильященко, ученица гимназии №33 г. Минска: «У нас в гимназии учителя очень хорошо готовят к централизованному тестированию, поэтому я не нуждаюсь в репетиторах и еще каких-то дополнительных курсах, мне хватает того, что дают здесь. Я очень волнуюсь, но, как ни странно, чем ближе ЦТ, тем меньше волнения».

На централизованное тестирование девушка уже записалась – регистрация открылась 2 мая и продлится до 1 июня. В этом году записаться на участие в ЦТ можно онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний или лично в одном из пунктов регистрации. Но помните, что пропуск для участия в тестировании нужно лично забрать в пункте регистрации.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: «ЦТ начинается в 11 часов, но приходить нужно за полчаса, есть целая процедура, прежде чем абитуриент попадет в аудиторию и займет свое место. Те, кто опоздают и придут после вскрытия пакетов с тестами, в аудиторию уже не попадут».

Первый тест – по белорусскому языку – абитуриенты пройдут 16 июня. С собой на ЦТ можно брать только документ, удостоверяющий личность, пропуск, гелевую ручку с чернилами черного цвета, бутылку с водой без этикетки, а на тест по физике и химии – калькулятор. Нельзя меняться местами, экзаменационными материалами. Абитуриент, который нарушил правила, увы, пройти тестирование по данному предмету в этом году уже не сможет – даже в резервный день. Кстати, перечень тем, которые могут быть затронуты в ЦТ, не изменились, но форма теста изменилась.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: «Структура теста изменилась: немного уменьшилась часть «А», увеличилась часть «Б». Сложность тестов могут почувствовать только недобросовестные абитуриенты, а остальным нужно просто прийти и показать свои знания».

С 16 июля можно будет забрать сертификаты в тех пунктах ЦТ, где и сдавали конкретный тест. А уже через пару дней – с 20 по 26 июля – начнется подача документов в вузы.

В БНТУ прижилась практика удаленной записи на прием документов. Это своеобразная электронная очередь – абитуриент прямо из дома может записаться на определенный день и время. Но можно прийти и без записи.

Поступающие в БГУ смогут заранее заполнить заявление и электронную анкету в личном кабинете и распечатать их. Абитуриенты с готовым пакетом документов смогут обращаться сразу же в секретариат интересующего факультета.

В этом году на бюджет примут больше абитуриентов, а платных мест станет меньше. Но итоговая сумма набора практически не изменилась по сравнению с прошлым годом – вузы наберут 55 тысяч студентов.

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