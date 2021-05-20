Непонятно, но очень страшно. Во время грозы на прохожих обрушился дождь из искр

Источник материала: Onliner

Гром и молния, в Санкт-Петербурге вчера прошла гроза. Обычное для этого времени погодное явление так и осталось бы незамеченным, если бы не «проделки Зевса». Как рассказали очевидцы, обычный разряд, разверзший небеса над перекрестком между проспектом Ветеранов и улицей солдата Корзуна, почему-то рассыпался на тысячи маленьких «осколков», удивив нечаянных прохожих. В результате «фейерверка» никто не пострадал, зато запись с камеры видеонаблюдения можно пересматривать снова и снова.

Короткий, но очень впечатляющий ролик был опубликован в паблике «ВКонтакте» — «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Администратор сопроводил запись такими словами: «Небесный сварщик. Зевс в кого-то метил попасть молнией. Не попал, но искрами осыпал знатно».

Как предположили комментаторы, вау-эффекта удалось добиться благодаря тому, что молния ударила в металлическую конструкцию на крыше.





